В Баку встретили гимнастов-медалистов

Азербайджанские гимнасты вернулись в Баку с соревнований в Бирмингеме. На родине призеров встречали с цветами.

Азербайджанская сборная по гимнастике вернулась с медалями домой с очередных международных соревнований.

В Баку из Бирмингема в Великобритании прибыли участники Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг).

В аэропорту спортсменов встречали представители Федерации гимнастики Азербайджана, спортивная общественность и коллеги, родственники и друзья.

Впервые в истории Азербайджан завоевал серебряную медаль на Всемирных соревнования в программе синхронных прыжков на батуте среди женщин. Серебро получили Самира Гусейнова и Аян Шабанова. Также синхронные прыжки на батуте принесли серебро и мужскому дуэту - Ибрагим Мустафазаде и Аммар Бахшалиев.

Бронзу сумел завоевать Алексей Караташов за прыжки на акробатической дорожке (тамблинг).

"Мы показали хороший результат на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп. Благодарим наших тренеров, мы постарались оправдать их надежды. Надеемся, что на предстоящем чемпионате Европы мы займем первое место"

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