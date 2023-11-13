В Баку пылает рынок стройматериалов

Сегодня ранним утром в Бинагадинском районе Баку вспыхнул рынок стройматериалов "Дарнагюль", огонь унес жизнь одного человека, тушение пожара продолжается.

Сегодня утром в районе 5:45 (4:45 мск) в Баку вспыхнул пожар - на горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступил звонок о возгорании на рынке строительных материалов на проспекте Зии Буниятова в Бинагадинском районе города.

Огонь охватил строительный рынок "Дарнагюль", на место происшествия немедленно выехали подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС, туда же были направлены и две бригады скорой помощи, передает Trend.

В результате пожара до прибытия медиков скончался мужчина, больше пострадавших нет.

Из-за пожара в городе введены ограничения на проезде от второстепенной дороги проспекта до станций метро "20 Января" и "Кероглу".

Сейчас в районе возгорания идет активное тушение пожара, несмотря на сильный ветер, огонь уже взят под контроль, вся территория рынка взята под охрану полиции.