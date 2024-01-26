В Баку прошло заседание ЦИК Азербайджана

Сегодня в столице Азербайджана прошло очередное заседание Центральной избирательной комиссии, участники которого обсудили важные вопросы в преддверии выборов президента страны.

В Баку сегодня прошло очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) под председательством ее главы Мазахира Панахова.

Участники заседания заслушали доклад председателя ЦИК Мазахира Панахова, который сообщил, что все вопросы, связанные с выборами, решены. Особое внимание Панахов уделил вопросам, связанным с голосованием на освобожденных от армянской оккупации территориях, отметив, что выборы на местах организованы на должном уровне, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Также участники заседания рассмотрели ряд текущих вопросов. В частности, заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов внес ясность в вопрос, связанный с просроченными удостоверениями личности: он заверил, что своим правом голоса на президентских выборах, которые состоятся 7 февраля, смогут воспользоваться и те граждане страны, у которых истек срок действия удостоверения личности.

Также на заседании были внесены изменения в состав Ясамальского второго избирательного округа номер 16.