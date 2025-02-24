Вестник Кавказа

В Баку пройдет фестиваль литературы тюркского мира

В Баку пройдет фестиваль литературы тюркского мира
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В конце мая в Баку свои произведения представят авторы из стран тюркского мира.

С 24 по 31 мая столица Азербайджана станет центром проведения IV Фестиваля литературы и книги тюркского мира. Культурное событие пройдет при участии Международного союза тюркских авторов.

Программа мероприятия подразумевает раскрытие литературного богатства каждой из тюркских стран в определенный день. Например, гости смогут узнать в тот или иной день о новых авторах из Кыргызстана, Турции или Казахстана.

Открыть новые литературные горизонты тюркского мира можно будет в парке Национальной академии наук Азербайджана в Баку.

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