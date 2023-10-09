В Баку объединили страны с помощью фильмов

Вчера в Баку начал свою работу международный кинофестиваль "Коркут Ата", который объединил страны тюркского мира. На фестивале будут показаны 32 картины. Их авторами являются представители Турции, Азербайджана, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и России.
Мероприятие подготовлено при поддержке минкультуры Азербайджанской Республики и проходит в рамках года "Шуша – культурная столица тюркского мира 2023".
В торжественном открытие фестиваля принял участие минкультуры Азербайджана Фарид Джафаров. Он рассказал, что главный замысел мероприятия – объединение народов тюркского мира и формирование взаимоотношений между ними.
Баку первый раз принимает фестиваль такого формата.
Впервые "Коркут Ата" был организован на стамбульской площадке в 2021 году, а в прошлом году фестиваль принимала Бурса. Создатели кинофестиваля говорят, что хотели с помощью фильмов объединить все народы, которые говорят на тюркских языках или их диалектах. Через драматическин картин обратиться ко всем взрослым, а анимационные фильмы призваны не оставить равнодушных среди детской аудитории.