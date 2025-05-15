В Баку началось строительство академии "Барселоны"

В столице Азербайджана стартовали работы по созданию детской школы "Барселоны".

В Баку начали приводить в порядок ASK Арену, которая станет базой для академии футбольного клуба "Барселона", сообщили в компании AzFar.

Специалисты приступили к обновлению основного и тренировочного полей стадиона. Планируется модернизация освещения, а также ремонт раздевалок и других помещений. Работы также затронут административный блок спортивного объекта.

Напомним, что президент футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта на мартовской встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым договорился о создании в Баку детской академии именитого футбольного клуба.