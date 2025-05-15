Вестник Кавказа

В Баку началось строительство академии "Барселоны"

В Баку началось строительство академии "Барселоны"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Азербайджана стартовали работы по созданию детской школы "Барселоны".

В Баку начали приводить в порядок ASK Арену, которая станет базой для академии футбольного клуба "Барселона", сообщили в компании AzFar. 

Специалисты приступили к обновлению основного и тренировочного полей стадиона. Планируется модернизация освещения, а также ремонт раздевалок и других помещений. Работы также затронут административный блок спортивного объекта. 

Напомним, что президент футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта на мартовской встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым договорился о создании в Баку детской академии именитого футбольного клуба.

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