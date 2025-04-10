В Азербайджане заработал бакинский филиал Национального банка Ирана

В Баку накануне возобновил деятельность филиал Национального банка Ирана - Bank Melli İran, сообщили в его пресс-службе. Банк заработал в соответствии с указанием президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Накануне в столице Азербайджана заработал бакинский филиал Национального банка Ирана - событие стало позитивной новостью для иранских предпринимателей, работающих в Азербайджане, и одним из конкретных экономических результатов официального визита в республику президента ИРИ Масуда Пезешкиана.

Работа филиала иранского банка была существенно ограничена после проверок, которые были проведены в мае 2023 года. С того периода, за исключением валютных операций, на остальные операции было наложено ограничение, передает иранское информационное агентство Mehr.

По итогам проверок председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов заявил, что в филиале был выявлен ряд недочетов, после чего на определенные услуги, предоставляемые финансовым органом, были наложены ограничения.

"Банк соответствует нормативным требованиям, не представляет риска для финансового сектора. После устранения выявленных недочетов он сможет продолжить свою деятельность"

- Талех Кязымов

Возобновление работы банка - важный шаг в развитии торговых связей между Азербайджаном и Ираном, банк уже начал выдачу кредитов и прием депозитов, говорится в сообщении.