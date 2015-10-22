В Азербайджане зафиксированы подземные толчки

Землетрясение произошло в Агсуинском районе Азербайджана. Магнитуда составила 3,4, подземные толчки не ощущались.

Республиканский центр сейсмологической службы при НАН Азербайджана сообщил о землетрясении, которое произошло в Агсуинском районе.

По данным Центра, подземные толчки были зафиксированы в 07:59 по местному времени в 17 км к востоку от Кюрдамирской станции.

Отмечается, что магнитуда землетрясения составила 3,4, эпицентр располагался на глубине 41 км. Местные жители подземных толчков не ощутили.