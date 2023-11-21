В Азербайджане стартовал Фестиваль русской молодежи

В азербайджанской столице открыли Фестиваль русской молодежи. Он стартовал с турнира по мини-футболу.
В воскресенье в Баку стартовал Фестиваль русской молодежи. Организатор мероприятия – Ассоциации русской молодежи Азербайджане при содействии Русского дома в Баку и АФФА.
Фестиваль начался с турнира Дружбы народов по мини-футболу, в котором участвовали различные организации республики. Его победителем стала команда GTİB Медицинского колледжа номер 2. Участникам турнира также вручили медали, подарки и сертификаты.
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