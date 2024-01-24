В Азербайджане создан фонд утилизации транспорта

Согласно распоряжению, подписанному президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в республике появится Фонд утилизации транспортных средств. Фонд будет спонсироваться из бюджета страны.
«В целях финансирования льгот и единовременной выплаты, а также стимулирования и поощрения мер по утилизации транспортных средств, в соответствии со статьей 14-3 закона Азербайджанской Республики "Об отходах" и статьей 5 закона Азербайджанской Республики "О бюджетной системе", в составе государственного бюджета Азербайджанской Республики создается "Фонд утилизации транспортных средств»
– Распоряжение
Глава республики поручил Минфину Азербайджана и Открытому акционерному обществу Təmiz şəhər решить вопросы, связанные с реализацией запуска работы Фонда.
Распоряжение вступает в силу с 1 февраля 2024 года.