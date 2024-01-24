Вестник Кавказа

В Азербайджане создан фонд утилизации транспорта

В Азербайджане создан фонд утилизации транспорта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Утилизацией транспортных средств в Азербайджане займется специальный фонд. Приказ об этом подписан главой республики.  

Согласно распоряжению, подписанному президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в республике появится Фонд утилизации транспортных средств. Фонд будет спонсироваться из бюджета страны.

«В целях финансирования льгот и единовременной выплаты, а также стимулирования и поощрения мер по утилизации транспортных средств, в соответствии со статьей 14-3 закона Азербайджанской Республики "Об отходах" и статьей 5 закона Азербайджанской Республики "О бюджетной системе", в составе государственного бюджета Азербайджанской Республики создается "Фонд утилизации транспортных средств»

– Распоряжение

Глава республики поручил Минфину Азербайджана и Открытому акционерному обществу Təmiz şəhər решить вопросы, связанные с реализацией запуска работы Фонда.

Распоряжение вступает в силу с 1 февраля 2024 года.

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