В Азербайджане построят новые центры для детей, нуждающихся в особой заботе

Для детей, которые нуждаются в особой заботе, создадут в Баку, Гаджигабуле, Гёйчае и Агдаме. Здесь с детьми будут заниматься педагоги, психологи и терапевты.

Председатель правления Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Вугар Бехбудов заявил о том, что в стране появятся новые центры социальных услуг для детей с инвалидностью.

По его словам, новые центры откроются в Ясамальском районе Баку, Гаджигабуле, Гёйчае и Агдаме.

«Услуги, предоставляемые в данных учреждениях, обеспечат формирование у людей навыков общения, самообслуживания и труда, коррекцию недостатков, восстановление их социального статуса и интеграцию в общество»

– Вугар Бехбудов

Здесь дети будут проходить курсы реабилитации с участием психологов, социальных педагогов, логопедов и терапевтов.