Молодежь Ингушетии ждут в профильных центрах

В республике появится больше молодежных центров. Более того откроется центр подготовки и координации добровольцев, а также молодежный МФЦ.

Власти Ингушетии провожают заботиться о местной молодежи. На этот раз было решено повышать эффективность работы комитета молодежи республики путем децентрализации его деятельности.

«Вместо одного „Дома молодежи“ в республике появится несколько молодежных центров. Пришли к выводу, что это повысит эффективность работы Коммолодежи за счет децентрализации деятельности»

– Махмуд-Али Калиматов

Далее он отметил, что в Магасе уже практически завершено строительство центра по подготовке добровольцев.

По словам чиновника, в стройку было вложено более трех миллионов рублей, и не зря ведь площадь здания составила 420 кв м. Также власти республики планируют возводить еще и молодежный МФЦ.