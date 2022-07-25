Вестник Кавказа

В Азербайджане подорожало проживание в люксовых отелях

В Азербайджане подорожало проживание в люксовых отелях
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В преддверии климатической конференции CОР29, которая пройдет в Азербайджане в ноябре, стоимость проживания в 5-звездочных отелях страны подорожала на треть – до 350 манатов.

С начала текущего 2024 года средняя стоимость суточного размещения в пятизвездочных отелях Азербайджана составила 215,6 маната - это на 33,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете Государственного агентства по туризму Азербайджана.

Самое значительное повышение цен было отмечено в отелях Габалы – цены здесь доходят до 349,9 маната в сутки, что на 12,8% больше, чем год назад. На втором месте гостиницы Губы – 327 манатов, на третьем - гостиницы Абшерона с 308,8 маната в сутки, стоимость размещения в которых за последний год выросла на 82,7%, этом свидетельствуют данные сайта booking.com, передает Sputnik Азербайджан.

Чуть отстают от столичных цены в пятизвездочных отелях Нафталана - в среднем сутки проживания обойдутся в 275,6 маната, в Шамахы - 207,7 маната (+7,7%), а вот в Баку цены пока не перешагнули отметку в 200 манатов, хотя и выросли на 29,6%, до 193,9 манатов.

Эксперты связывают такой рост цен нынешней осенью с предстоящей в ноябре климатической конференцией CОР29, которая пройдет в Азербайджане.

(1 манат = $0,59)

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