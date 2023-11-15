В Азербайджане открылись Дни культуры Казахстана

Сегодня в Баку открылись Дни культуры Казахстана, которые продлятся до 5 декабря и завершатся гала-концертом казахстанских мастеров искусств.

В столице Азербайджана сегодня стартовали Дни культуры Казахстана, сообщает пресс-служба казахстанского министерства культуры.

"Мероприятия, которые стартовали сегодня в Баку, позволят еще больше сблизить народы, раскрыть их глубокую историю и богатую культуру"

- Минкульт Казахстана

Ожидается, что в эти дни азербайджанские зрители смогут увидеть сольный концерт фольклорно-этнографического ансамбля HasSak, который вот уже 10 лет демонстрирует уникальные жанры казахской традиционной музыки и популяризирует национальные инструменты, передает Sputnik Казахстан.

Для младших зрителей на бакинской сцене пройдет спектакль "Карагөз" в постановке Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Габита Мусрепова.

Главные мероприятия пройдут в понедельник – откроет их выставка изобразительного искусства из 46 уникальных произведений казахстанских художников, работающих в разных жанрах и стилях, а завершит Дни культуры грандиозный гала-концерт мастеров искусств страны, в котором на сцену выйдут Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева, кавалер ордена "Құрмет" Зарина Алтынбаева, государственный ансамбль танца "Салтанат", Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца имени Фикрета Амирова и другие творческие коллективы.

Дни культуры Азербайджана в Казахстане пройдут в следующем, 2024 году, - добавили в пресс-службе Минкульта Казахстана.