В Азербайджане на праздники пустят дополнительные поезда

Опубликовано: 15:09, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Между Баку и Агстафой 21, 23 и 24 апреля пойдут дополнительные поезда. Они позволят перевезти больше пассажиров в праздничные дни.

Азербайджанские железные дороги запустят дополнительные поезда из Баку 21, 23 и 24 апреля.

По маршруту Баку-Агстафа в эти дни будет ходить больше поездов в связи с празднованием Рамадана. В расписание добавится утренний рейс 21 апреля: в 07.50 он покинет Бакинский вокзал, в 12.45 прибудет в Агстафу. Также назначены рейсы в 08.25 из азербайджанской столицы 23-24 апреля, прибытие в Агстафу в 13.20.

Обратный дополнительный поезд будет выходить из Агстафы в 15.30 и прибывать в Баку в 20.25.