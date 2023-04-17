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В Азербайджане на праздники пустят дополнительные поезда

Железнодорожные пути на закате
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Между Баку и Агстафой 21, 23 и 24 апреля пойдут дополнительные поезда. Они позволят перевезти больше пассажиров в праздничные дни.

Азербайджанские железные дороги запустят дополнительные поезда из Баку 21, 23 и 24 апреля.

По маршруту Баку-Агстафа в эти дни будет ходить больше поездов в связи с празднованием Рамадана. В расписание добавится утренний рейс 21 апреля: в 07.50 он покинет Бакинский вокзал, в 12.45 прибудет в Агстафу. Также назначены рейсы в 08.25 из азербайджанской столицы 23-24 апреля, прибытие в Агстафу в 13.20.

Обратный дополнительный поезд будет выходить из Агстафы в 15.30 и прибывать в Баку в 20.25.

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