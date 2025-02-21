Вестник Кавказа

В Армении рассказали о разрушениях после землетрясения

В Армении рассказали о разрушениях после землетрясения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В двух городах Армении два здания пострадали в результате утреннего землетрясения. Кроме того, после землетрясения произошло 45 афтершоков. Пострадавших нет.

Стало известно о ситуации в Армении после мощного землетрясения, случившегося этим утром неподалеку от Спитака.

"По состоянию на данный момент зафиксировано 45 афтершоков, самый сильный из которых магнитудой 3,2 - в девяти километрах севернее Спитака… Афтершоковая активность в течение определенного времени сохранится"

– пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян

В полиции призвали населения сохранять спокойствие в связи с афтершоками.

Утром на территории республики произошли подземные толчки силой 4,6. В результате никто не пострадал, в двух городах были повреждены здания.

"В Гюмри, по предварительным данным, отвалились два квадратных метра облицовки аварийного здания. В Артике с пятого этажа одного из зданий упали два камня"

– Нарек Саркисян

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