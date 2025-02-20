Вестник Кавказа

Мощное землетрясение случилось в Армении

Трещина на доме
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Армению утром 8 марта сотрясло землетрясение. Сила природного явления составила 4,6 балла. Очаг находился поблизости от города Спитак.

Землетрясение неподалеку от Спитака зарегистрировали в Армении сейсмологи, информирует МВД республики.

"Восьмого марта в 9:26 по местному времени (8:26 мск) сейсмологической сетью территориальной службы сейсмозащиты Армении зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6 в шести километрах северо-восточнее города Спитак"

– сообщение

Эпицентр залегал на глубине 10 км, там сила подземного толчка составила около 6-7 баллов.

Землетрясение сегодня было ощутимо в нескольких регионах. На 4-6 баллов его почувствовали жители Лорийской, Ширакской и Тавушской областей. Чуть слабее подземные толчки ощущались в Котайкской, Гегаркуникской и Арагацотнской областях - на 2-4 балла.

Отметим, что в городе Спитак случилось одно из самых мощных землетрясений Армении. Подземные толчки в 1988 году привели к смерти тысяч людей.

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