В Армении назвали вопросы, по которым не могут договориться с Азербайджаном

Опубликовано: 14:55, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Армении рассказали, по каким вопросам мирного соглашения пока не удается прийти консенсусу с Азербайджаном. Одним из них является вопрос границ.

Замглавы МИД Армении рассказал, по каким вопросам проекта мирного договора с Азербайджаном пока не удается достичь договоренности.

Ваан Костанян подчеркнул, что стороны, в частности, продолжают уточнять границы.

"В ходе трехдневной встречи, состоявшейся в США, стороны не пришли к согласию по вопросам, связанным с уточнением армяно-азербайджанской границы, выводом войск, созданием механизма международного диалога по вопросам безопасности и прав народа Карабаха"

– сказал заместитель министра

По словам замглавы ведомства, соглашение о мире будет оформлено только после того, как стороны договорятся по всем этим пунктам.