В Армении назвали вопросы, по которым не могут договориться с Азербайджаном

В Армении рассказали, по каким вопросам мирного соглашения пока не удается прийти консенсусу с Азербайджаном. Одним из них является вопрос границ.
Замглавы МИД Армении рассказал, по каким вопросам проекта мирного договора с Азербайджаном пока не удается достичь договоренности.
Ваан Костанян подчеркнул, что стороны, в частности, продолжают уточнять границы.
"В ходе трехдневной встречи, состоявшейся в США, стороны не пришли к согласию по вопросам, связанным с уточнением армяно-азербайджанской границы, выводом войск, созданием механизма международного диалога по вопросам безопасности и прав народа Карабаха"
– сказал заместитель министра
По словам замглавы ведомства, соглашение о мире будет оформлено только после того, как стороны договорятся по всем этим пунктам.