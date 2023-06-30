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В Армении назвали вопросы, по которым не могут договориться с Азербайджаном

В Армении назвали вопросы, по которым не могут договориться с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Армении рассказали, по каким вопросам мирного соглашения пока не удается прийти консенсусу с Азербайджаном. Одним из них является вопрос границ.

Замглавы МИД Армении рассказал, по каким вопросам проекта мирного договора с Азербайджаном пока не удается достичь договоренности.

Ваан Костанян подчеркнул, что стороны, в частности, продолжают уточнять границы.

"В ходе трехдневной встречи, состоявшейся в США, стороны не пришли к согласию по вопросам, связанным с уточнением армяно-азербайджанской границы, выводом войск, созданием механизма международного диалога по вопросам безопасности и прав народа Карабаха"

– сказал заместитель министра

По словам замглавы ведомства, соглашение о мире будет оформлено только после того, как стороны договорятся по всем этим пунктам.

МИД Азербайджана сообщил о прогрессе по мирному договору с Арменией

МИД Азербайджана сообщил о прогрессе по мирному договору с Арменией

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