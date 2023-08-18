В Анапе показали курорт в миниатюре

Опубликовано: 21:30, 18 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба администрации Анапы

Мастеровые люди из Анапы порадовали жителей и гостей города-курорта сказочным макетом города, на котором нашли свое место все его достопримечательности.

Кубанская Анапа принимает фестиваль мастеров "Найди себя": он проходит на главной улице ремесленников – улице Горького, сообщает пресс-служба администрации города.

Конечно, здесь есть что посмотреть, но самое большее внимание посетителей привлекает макет центральной части курорта. Он называется "Волшебная Анапа" и выполнен в масштабе 1:1000, а делали его 15 мастеров и более 50 анапчан и жителей ближайших станиц, передает "АиФ-Юг".

Несмотря на всю сказочность, макет на удивление реалистичен – здесь можно найти Алые паруса, анапский маяк, Русские ворота, склеп Геракла, Белую шляпу и даже бювет, не считая исторических зданий. А вот остальные постройки сделали именно сказочными.

Мастера обещают, что еще доработают уникальный проект.

Арт-авеню Анапы будет открыта до 20 августа – помимо выставок, здесь пройдет больше 50 мастер-шоу и 70 мастер-классов ремесленников со всей Кубани и не только – поторопитесь!