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В Анапе показали курорт в миниатюре

В Анапе показали курорт в миниатюре
© Фото: пресс-служба администрации Анапы
Мастеровые люди из Анапы порадовали жителей и гостей города-курорта сказочным макетом города, на котором нашли свое место все его достопримечательности.

Кубанская Анапа принимает фестиваль мастеров "Найди себя": он проходит на главной улице ремесленников – улице Горького, сообщает пресс-служба администрации города.

Конечно, здесь есть что посмотреть, но самое большее внимание посетителей привлекает макет центральной части курорта. Он называется "Волшебная Анапа" и выполнен в масштабе 1:1000, а делали его 15 мастеров и более 50 анапчан и жителей ближайших станиц, передает "АиФ-Юг".

Несмотря на всю сказочность, макет на удивление реалистичен – здесь можно найти Алые паруса, анапский маяк, Русские ворота, склеп Геракла, Белую шляпу и даже бювет, не считая исторических зданий. А вот остальные постройки сделали именно сказочными.

Мастера обещают, что еще доработают уникальный проект.

Арт-авеню Анапы будет открыта до 20 августа – помимо выставок, здесь пройдет больше 50 мастер-шоу и 70 мастер-классов ремесленников со всей Кубани и не только – поторопитесь!

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