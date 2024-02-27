В Алматы снова ощутили землетрясение

Подземные толчки от землетрясения с эпицентром на территории Китая почувствовали ранним утром жители Алматы. Согласно оценкам сейсмологов, землетрясение ощущалось на 2 балла.
Сегодня землетрясение зафиксировали на территории Китая, его отголоски ощущались в соседних Киргизии и Казахстане.
По данным сейсмологов землетрясение произошло в 05.10 минут. Эпицентр располагался в 133 км к западу от уезда Аксу в Китае и в 266 км на юго-восток от Алматы на глубине 10 км. В Алматы сила природного явления составила 2 балла, в Китае толчки ощущались на 5 баллов.
Энергетический класс землетрясения 12.6. Магнитуда MPV 5.4.