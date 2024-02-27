Вестник Кавказа

В Алматы снова ощутили землетрясение

В Алматы снова ощутили землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подземные толчки от землетрясения с эпицентром на территории Китая почувствовали ранним утром жители Алматы. Согласно оценкам сейсмологов, землетрясение ощущалось на 2 балла.

Сегодня землетрясение зафиксировали на территории Китая, его отголоски ощущались в соседних Киргизии и Казахстане.

По данным сейсмологов землетрясение произошло в 05.10 минут. Эпицентр располагался в 133 км к западу от уезда Аксу в Китае и в 266 км на юго-восток от Алматы на глубине 10 км. В Алматы сила природного явления составила 2 балла, в Китае толчки ощущались на 5 баллов.

Энергетический класс землетрясения 12.6. Магнитуда MPV 5.4.

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