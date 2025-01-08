Вестник Кавказа

В Алматы снесут более 200 незаконных торговых построек

В Алматы снесут более 200 незаконных торговых построек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Алматы 27 января начнется "месяц длинных ковшей": власти города до 17 февраля планируют уничтожить более 200 незаконных построек.

Администрация Алматы направила уведомления владельцам бизнесов, которые разместили торговые объекты на государственных землях. Власти города в Казахстане планируют демонтировать более 200 построек без разрешительной документации. 

Ликвидация строений начнется 27 января и продлится до 17 февраля. Всего выявлено около 500 торговых точек. 

Торговые объекты отключат от коммуникаций, владельцы будут привлечены к административной ответственности. 

Отмечается, что в прошлом году администрация оштрафовала почти 2 тыс предпринимателей, занимавшихся стихийной торговлей.

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