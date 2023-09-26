В Алматы приняли первый авиарейс IndiGo из Дели

Опубликовано: 10:50, 26 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба КГА Казахстана

В аэропорту Алматы сегодня приняли первый авиарейс индийского лоукостера IndiGo, прилетевшего из Дели – по традиции лайнер встречала водяная арка, а его пассажиров – праздничный торт.

Минувшей ночью в международном аэропорту Алматы приземлился первый регулярный авиарейс индийского лоукостера IndiGo – салон авиалайнера был заполнен на 69%, рассказали в комитете гражданской авиации (КГА) Казахстана.

По традиции авиалайнер прямо на летном поле встречала водяная арка, а позже, в здании, всех его пассажиров и причастных к этому событию угостили специальным торжественным тортом, передает Sputnik Казахстан.

IndiGo – крупнейший индийский лоукост авиаперевозчик – теперь будет выполнять прямые пассажирские рейсы в Казахстан по маршруту Дели – Алматы с частотой 3 рейса в неделю по вторникам, четвергам и субботам на воздушных судах типа А-320 и А-321, добавили в КГА Казахстана.