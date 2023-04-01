В Алматы появится семь новых пешеходных зон

Власти Алматы планируют в наступившем году реконструировать семь улиц мегаполиса, превратив их в экологичные пешеходно-транспортные зоны.
Проведя комплексный анализ городской инфраструктуры, власти южной столицы Казахстана Алматы решили преобразовать ряд городских территорий, реконструировав их и сделав пешеходными, сообщили в управлении городского планирования и урбанистики.
"На 2024 год запланирована реорганизация жилищно-гражданских объектов и пешеходно-транспортных связей семи улиц"
- мэрия Алматы
Новые пешеходно-транспортные зоны появятся на семи городских улицах, что позволит организовать досуг населения и существенно улучшить городскую экологию. Сейчас формируется техническая спецификация новых парково-пешеходных зон, добавили в управлении.
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