Вестник Кавказа

В Алматы появится семь новых пешеходных зон

В Алматы появится семь новых пешеходных зон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Алматы планируют в наступившем году реконструировать семь улиц мегаполиса, превратив их в экологичные пешеходно-транспортные зоны.

Проведя комплексный анализ городской инфраструктуры, власти южной столицы Казахстана Алматы решили преобразовать ряд городских территорий, реконструировав их и сделав пешеходными, сообщили в управлении городского планирования и урбанистики.

"На 2024 год запланирована реорганизация жилищно-гражданских объектов и пешеходно-транспортных связей семи улиц"

- мэрия Алматы

Новые пешеходно-транспортные зоны появятся на семи городских улицах, что позволит организовать досуг населения и существенно улучшить городскую экологию. Сейчас формируется техническая спецификация новых парково-пешеходных зон, добавили в управлении.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1620 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы