В Алматы горел рынок

Опубликовано: 18:20, 18 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Контейнеры горели на рынке Семиречье в Алматы. В настоящее время пожар локализован. Данных о пострадавших нет.

Пожар вспыхнул на рынке Семиречье в Турксибском районе Алматы.

В пресс-службе ДЧС города проинформировали о том, что прибывшие на место возгорания пожарные ввели стволы на тушение и защиту соседних контейнеров. Кроме того, была обеспечена бесперебойная подача воды.

В настоящее время на месте ЧП ведется работа оперативного штаба, вскрываются контейнеры для ограничения распространения огня. Сейчас пожар локализован.