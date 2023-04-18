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В Алматы горел рынок

В Алматы горел рынок
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Контейнеры горели на рынке Семиречье в Алматы. В настоящее время пожар локализован. Данных о пострадавших нет.

Пожар вспыхнул на рынке Семиречье в Турксибском районе Алматы.

В пресс-службе ДЧС города проинформировали о том, что прибывшие на место возгорания пожарные ввели стволы на тушение и защиту соседних контейнеров. Кроме того, была обеспечена бесперебойная подача воды.  

В настоящее время на месте ЧП ведется работа оперативного штаба, вскрываются контейнеры для ограничения распространения огня. Сейчас пожар локализован.

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