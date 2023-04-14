Лесной пожар перешел через границу из Казахстана в Россию

Опубликовано: 19:16, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: ДЧС Павлодарской области

Лес загорелся накануне в России из-за пожара, начавшегося в Казахстане. Огонь казахстанские специалисты тушили дольше суток. Пожар охватывал 200 га леса.

Пожар, вспыхнувший накануне на территории Павлодарской области Казахстана, перебрался через государственную границу и охватил лес, расположенный уже в России. О масштабном ЧП рассказали в областном ДЧС.

Сигнал о возгорании поступил накануне в 12.50 по местному времени (9.50 мск). Оказалось, в природном резервате "Ертис орманы" пылает лес. Общая площадь, которую охватил огонь, достигла 200 га. Пламя перешло и на местность, расположенную в России.

Тушение

Спасатели с техникой, в том числе четырьмя цистернами, оперативно выдвинулись на место возгорания. Чтобы определить степень тяжести ситуации, представители руководства департамента и другие чиновники изучили ее с воздуха на вертолете.

Борьба с огненной стихией длилась сутки с лишним. Все же к 16.15 (13.15 мск) пожар в резервате удалось потушить. Его ликвидировали 92 лесных рабочих и 25 спасателей, они использовали 30 единиц техники.