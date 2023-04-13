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Горящий сухостой угрожал аэропорту под Астаной

Горящий сухостой угрожал аэропорту под Астаной
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Более шести часов тушили сегодня природный пожар неподалеку от столицы Казахстана в районе аэропорта. Ситуацию осложняли сильный ветер и сложная местность. В итоге пожар все-таки был ликвидирован.

Крупный пожар произошел сегодня под Астаной, причем в опасной близости от аэропорта, сообщает МЧС Казахстана.

Сигнал о возгорании поступил в 12.28 по местному времени (9.28 мск). Пламя охватило сухостой. Тушение затруднялось из-за сильного ветра, мешал и рельф - техника не могла подобраться к очагу возгорания.

"Усилиями пожарных столичного гарнизона загорание сухостоя в районе аэропорта ликвидировано в 18:48 на площади 3 га"

— МЧС Казахстана

Аэропорт все время пожара продолжал работать в штатном режиме.

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