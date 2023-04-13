Горящий сухостой угрожал аэропорту под Астаной

Более шести часов тушили сегодня природный пожар неподалеку от столицы Казахстана в районе аэропорта. Ситуацию осложняли сильный ветер и сложная местность. В итоге пожар все-таки был ликвидирован.
Крупный пожар произошел сегодня под Астаной, причем в опасной близости от аэропорта, сообщает МЧС Казахстана.
Сигнал о возгорании поступил в 12.28 по местному времени (9.28 мск). Пламя охватило сухостой. Тушение затруднялось из-за сильного ветра, мешал и рельф - техника не могла подобраться к очагу возгорания.
"Усилиями пожарных столичного гарнизона загорание сухостоя в районе аэропорта ликвидировано в 18:48 на площади 3 га"
— МЧС Казахстана
Аэропорт все время пожара продолжал работать в штатном режиме.