В Алматы бушует корь – заполнены инфекционные стационары

Казахстанские эпидемиологи зафиксировали в Алматы мощную вспышку кори – инфекционные стационары города заполнены более чем на 90%, болеют преимущественно не привитые от болезни дети.

Казахстанским инфекционистам пришлось развернуть дополнительные места в инфекционных больницах Алматы из-за резкой вспышки заболевания корью – нынешний коечный фонд уже занят на 90,3%, сообщили в управлении общественного здравоохранения города.

"В случае нехватки коек в детской городской клинической инфекционной больнице есть возможность развертывания еще дополнительно 2-х отделений на 21 и 84 койки в двух филиалах"

- управление общественного здравоохранения Алматы

Чаще других болеют дети, особенно подвержены заболеванию те из них, ко в свое время не был привит от болезни. Тревожная ситуация вынудила инфекционистов оперативно начать дополнительную прививочную кампанию среди детей и медработников мегаполиса, передает Sputnik Казахстан.

Что касается стационаров, то на сегодняшний день в детской городской клинической инфекционной больнице дополнительно развернуто 7 отделений на 280 коек, дополнительные 120 коек оборудованы в городской клинической инфекционной больнице имени Жекеновой, однако 108 из них уже заняты, также есть возможность дополнительно развернуть еще 40 коек.

"При ухудшении эпидситуации по кори дополнительно будут развернуты койки в филиалах ГКИБ"

- управление общественного здравоохранения Алматы

Ситуация с корью в Алматы, к сожалению, не нова – месяц назад из-за вспышки заболевания на месячный карантин отправляли младшеклассников целой школы.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что вспышка кори в Казахстане набирает обороты, по самым скромным подсчетам, заражены уже более 13 тыс человек, в основном это дети до 14 лет, а в реанимации из-за кори на сегодня находятся 29 детей младшего возраста.