В Адыгее придумали способ защиты от незаконных микрозаймов

Опубликовано: 19:25, 20 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Депутаты из Адыгеи предлагают запретить выдавать микрозаймы без личного присутствия заемщика. Эта мера поможет оградить россиян от мошенников. Соответствующее обращение направлено в Госдуму.

Выдавать микрокредиты могут разрешить только при личном присутствии физического лица-заемщика. Такое предложение выдвинули депутаты парламента Адыгеи.

Ожидается, что запрет на выдачу займов онлайн, в отсутствии заемщика поможет оградить жителей Адыгеи и других регионов от мошенников. Инициатива поступит в профильный комитет Госдумы РФ.

Сегодня для того, чтобы взять микрозайм гражданину не обязательно являться в МКО, достаточно предоставить онлайн копию паспортных данных и ввести код из СМС. Этим пользуются злоумышленники, оформляя кредиты на граждан, которые потеряли документ, или черпая чужие паспортные данные из утекших в сеть баз данных.

"Решением проблемы может стать установление запрета предоставления микрозаймов физическим лицам без их личного присутствия по аналогии с банками",

– сообщается в обращении парламентариев.