Опубликовано: 23:56, 25 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Подробности об отправке машины скорой помощи в Ханкенди, где сегодня произошел взрыв на автозаправке, озвучили в администрации президента Азербайджана.

Администрация президента Азербайджана подробно рассказала о первоначальной помощи, которая направлена в Ханкенди в связи со взрывом на АЗС.

В заявлении уточняется, что взрыв прогремел неподалеку от города.

Кроме того, из сообщений следует, что в результате ЧП погибли множество человек. Много и пострадавших.

В связи с чрезвычайным происшествием, для оказания помощи раненым, по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди первоначально выдвинулась машина "скорой".

Автомобиль везет соответствующий груз:

противоожоговые медпринадлежности,

материалы для перевязок,

перчатки,

различные лекарства, в том числе спреи и кремы, анальгетики и антибиотики, и т.д.

Уточняется, что количество медикаментов рассчитано на двести человек.