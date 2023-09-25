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В администрации президента рассказали, какая помощь отправлена в Ханкенди

В администрации президента рассказали, какая помощь отправлена в Ханкенди
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Подробности об отправке машины скорой помощи в Ханкенди, где сегодня произошел взрыв на автозаправке, озвучили в администрации президента Азербайджана.

Администрация президента Азербайджана подробно рассказала о первоначальной помощи, которая направлена в Ханкенди в связи со взрывом на АЗС.

В заявлении уточняется, что взрыв прогремел неподалеку от города.

Кроме того, из сообщений следует, что в результате ЧП погибли множество человек. Много и пострадавших.

В связи с чрезвычайным происшествием, для оказания помощи раненым, по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди первоначально выдвинулась машина "скорой".

Автомобиль везет соответствующий груз:

  • противоожоговые медпринадлежности,
  • материалы для перевязок,
  • перчатки,
  • различные лекарства, в том числе спреи и кремы, анальгетики и антибиотики, и т.д.

Уточняется, что количество медикаментов рассчитано на двести человек.

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Взрыв в Ханкенди: Баку экстренно направил лекарства пострадавшим – СМИ

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