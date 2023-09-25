Подробности об отправке машины скорой помощи в Ханкенди, где сегодня произошел взрыв на автозаправке, озвучили в администрации президента Азербайджана.
Администрация президента Азербайджана подробно рассказала о первоначальной помощи, которая направлена в Ханкенди в связи со взрывом на АЗС.
В заявлении уточняется, что взрыв прогремел неподалеку от города.
Кроме того, из сообщений следует, что в результате ЧП погибли множество человек. Много и пострадавших.
В связи с чрезвычайным происшествием, для оказания помощи раненым, по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди первоначально выдвинулась машина "скорой".
Автомобиль везет соответствующий груз:
- противоожоговые медпринадлежности,
- материалы для перевязок,
- перчатки,
- различные лекарства, в том числе спреи и кремы, анальгетики и антибиотики, и т.д.
Уточняется, что количество медикаментов рассчитано на двести человек.