Вестник Кавказа

В Абхазии закончились средства на выплаты бюджетникам

В Абхазии закончились средства на выплаты бюджетникам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
К энергетическому кризису в Абхазии может добавиться и социальный: в бюджете республики закончились средства на зарплаты учителей, врачей и силовиков.

Финансовый багаж Абхазии истощен настолько, что в республике закончились средства на выплаты работникам бюджетных сфер. Пострадали в том числе правоохранители, рассказал глава минфина Абхазии Владимир Делба. 

"Хочу еще раз проинформировать, что на сегодняшний день за счет средств республиканского бюджета не выплачивается заработная плата... ни одному работнику бюджетной сферы. Вообще не выплачивается"

– Владимир Делба 

Тяжелая ситуация вызвана необходимостью оплачивать поставки электроэнергии из России. Как отметил Делба, все доходы Абхазии уходят на поддержание работы электросетей. 

Отметим, что с начала осени РФ приостановили финансовую поддержку Абхазии в социальной сфере. Также поставки электроэнергии из России в республику стали осуществляться по коммерческой цене. 

Напомним, что ранее парламент Абхазии отказался ратифицировать инвестсоглашение с Россией. В середине ноября из-за законопроекта в республике произошли волнения, закончившиеся отставкой президента Аслана Бжании. 

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