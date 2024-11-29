Вестник Кавказа

Отключения света в Абхазии могут стать 16-часовыми

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Абхазия оплатила электроэнергию из России до 7 декабря. В случае, если переток будет остановлен, республику ждут ежедневные отключения света на 16-17 часов.

Без российского электричества ежедневные отключения света в Абхазии будут длиться большую часть суток, предупредил глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.

"В случае, если будет остановлен переток, 3 млн кВт⋅ч – это третья часть от нашего потребления сегодняшнего. Значит, если мы только на ИнгурГЭС останемся, это будет семь, максимум восемь часов в сутки будем иметь свет. Все остальное время будет обесточено"

– Джинджолия

В настоящее время электричество в Абхазии отключают на четыре часа в сутки, без перетока из РФ отключения будут длиться 16-17 часов в сутки.

Сегодня и.о. президента Бадра Гунба поручил министерствам здравоохранения и просвещения, а также главам районов предусмотреть необходимые меры по обеспечению резервным электроснабжением объектов жизнеобеспечения на случай если в Абхазии будет введен режим чрезвычайной ситуации из-за энергетического кризиса.

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