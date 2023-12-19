Вестник Кавказа

В Абхазии утвердили передачу России госдачи в Пицунде 

Гагра
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Абхазский парламент проголосовал за передачу России госдачи в Пицунде. Соответствующее соглашение было оформлено почти 2 года назад. 

Члены парламента Абхазии на прошедшем в среду заседании проголосовали за передачу России госдачи в Пицунде. 

За ратификацию соглашения, оформленного в январе 2022 года, проголосовали 26 депутатов. 

"Мы на внеочередной сессии, где присутствовало 28 депутатов, приняли три закона и ратифицировали соглашение 26 голосами. Мы приняли все документы в первом, втором и третьем окончательном чтении"

 – спикер абхазского парламента 

Заседание парламента сопровождалось акцией протеста, устроенной местной оппозицией по факту передачи дачи России. Демонстранты отмечали, что это противоречит Конституции. 

Позднее закон о ратификации подписал президент республики Аслан Бжания.

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