В Абхазии утвердили передачу России госдачи в Пицунде 

Абхазский парламент проголосовал за передачу России госдачи в Пицунде. Соответствующее соглашение было оформлено почти 2 года назад.
Члены парламента Абхазии на прошедшем в среду заседании проголосовали за передачу России госдачи в Пицунде.
За ратификацию соглашения, оформленного в январе 2022 года, проголосовали 26 депутатов.
"Мы на внеочередной сессии, где присутствовало 28 депутатов, приняли три закона и ратифицировали соглашение 26 голосами. Мы приняли все документы в первом, втором и третьем окончательном чтении"
– спикер абхазского парламента
Заседание парламента сопровождалось акцией протеста, устроенной местной оппозицией по факту передачи дачи России. Демонстранты отмечали, что это противоречит Конституции.
Позднее закон о ратификации подписал президент республики Аслан Бжания.
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