В Абхазии утвердили передачу России госдачи в Пицунде 

Абхазский парламент проголосовал за передачу России госдачи в Пицунде. Соответствующее соглашение было оформлено почти 2 года назад.

Члены парламента Абхазии на прошедшем в среду заседании проголосовали за передачу России госдачи в Пицунде.

За ратификацию соглашения, оформленного в январе 2022 года, проголосовали 26 депутатов.

"Мы на внеочередной сессии, где присутствовало 28 депутатов, приняли три закона и ратифицировали соглашение 26 голосами. Мы приняли все документы в первом, втором и третьем окончательном чтении"

– спикер абхазского парламента

Заседание парламента сопровождалось акцией протеста, устроенной местной оппозицией по факту передачи дачи России. Демонстранты отмечали, что это противоречит Конституции.

Позднее закон о ратификации подписал президент республики Аслан Бжания.