В Абхазии сняли фильм "Противостояние" с Владимиром Вдовиченковым

Опубликовано: 13:55, 4 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фильм "Противостояние" сняли в Абхазии, в главной роли Владимир Вдовиченков. Это вторая экранизация одноименного романа, в первой главным героем был Олег Басилашвили. Зрители увидят новое "Противостояние" в мае будущего года.

Кинокартину "Противостояние" по роману советского писателя Юлиана Семенова снимали в июле в Абхазии. Сегодня съемочный процесс завершился. Главную роль в картине исполняет Владимир Вдовиченков. Новый фильм - не первая экранизация книги Семенова. В 1985 году "Противостояние" экранизировали в СССР, тогда главного героя сыграл Олег Басилашвили.

Новая версия истории о правоохранителях, разыскивающих убийцу, который скрывается под чужим именем, увидит свет спустя почти 40 лет после советской премьеры. "Противостояние" с Вдовиченковым покажут в мае 2024 года в эфире "Первого канала".

"Абхазию мы выбрали потому, что она есть сюжетно в книге, в оригинале, и в старом фильме. Поэтому мы решили эту канву не менять и приехать сюда. Мы снимаем в Абхазии то, что нам понравилось на глаз, красоту"

– режиссер Тимур Алпатов

Режиссер отмечает, новая картина - не ремейк, но переосмысление. Фильм, в отличие от строгого советского, постарались сделать красочным.

В кадр попали озеро Рица и серпантиннная дорога на Рицу, Гудаута, порт, аэропорт и набережная в Сухуме, передает Sputnik Абхазия.

"У вас невероятный прекрасный край, прекрасная природа, люди очень добрые, отзывчивые, куда ни придешь, везде угощают. Мы снимали здесь, в Сухуме, на даче Горбачева в Мюссере, потом мы снимали на Рице"

– Вдовиченков