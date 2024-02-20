В 12 детсадах выполнят капремонт в Карачаево-Черкесии в 2024 году

В этом году в КЧР выделят несколько сотен миллионов рублей на капитальный ремонт детских садов. В общей сложности власти рассчитывают обновить 12 детсадов.

В течение 2024 года в Карачаево-Черкесии планируется выполнить капитальный ремонт более чем в 10 дошкольных учреждениях. Об этом сказано в Telegram-канале главы региона.

"В республике есть дошкольные учреждения, особенно в сельской местности, которые нуждаются в капремонте. В Год семьи мы приняли решение выделить из республиканского бюджета 200 млн рублей на капитальный ремонт 12 детских садов"

– Рашид Темрезов

Он подчеркнул, что благодаря активному возведению детсадов и ясельных корпусов республике удастся решить проблемы с очередями в дошкольные учреждения.