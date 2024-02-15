Более 15 новых школ и детсад построят в Дагестане в 2024 году

Власти Дагестана рассчитывают до конца года сдать в эксплуатацию свыше 15 новых школ и детсад. В прошлом году в регионе было построено почти 50 таких объектов.

До конца текущего года в Дагестане намерены завершить строительство 17 новых школ и детсада. Об этом заявил зампред правительства республики.

"В 2024 году нам предстоит ввести в эксплуатацию еще 17 школ на 7 620 мест и 1 детский сад на 60 мест"

– Муслим Телякавов

По данным руководства республики, в минувшем году в РД было введено в эксплуатацию почти 50 таких объектов – 37 школ и 11 детсадов.