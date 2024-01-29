Южная Корея завершила голосование на президентских выборах в посольстве Азербайджана

Избирательный участок в посольстве Азербайджана в Южной Корее завершил свою работу. Свой голос смогли отдать граждане республики, которые находятся здесь в длительной поездке или командировке.

В посольстве Азербайджанской Республики в Южной Корее свою работу завершил избирательный участок, который был создан в связи с внеочередными президентскими выборами.

Голосование здесь стартовало в 8:00 по местному времени и в 3:00 по бакинскому.

Закрытие избирательного участка состоялось в 19:00 или в 14:00 по бакинскому времени.

В 37 странах были созданы 49 избирательных участков в связи с внеочередными выборами президента Азербайджана. На них зарегистрированы около 23 тыс граждан.

Отмечается, что самым первым по местному часовому поясу открылся участок в Южной Корее.

Избирательный участок, который находится в генконсульстве в Лос-Анджелесе, завершит свою работу последним.