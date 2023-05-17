Узбекские туристы застряли в аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха

Опубликовано: 14:56, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Погодные условия больше чем на 10 часов задерживают вылет лайнера египетской авиакомпании Air Cairo, который должен доставить более 200 пассажиров в столицу Узбекистана из Шарм-эш-Шейха.

Более 200 пассажиров авиарейса Шарм-эш-Шейх – Ташкент, который должна выполнить египетская авиакомпания Air Cairo, уже больше 10 часов томятся в аэропорту города-курорта, сообщает Uzbekistan Airports.

Рейс задержан в египетском аэропорту по причине неблагоприятных метеоусловий, а также истечения времени работы экипажа. Ожидается, что самолет вылетит в 15:00 и прибудет в столицу Узбекистана в 19:30 по ташкентскому времени (17:30 мск), передает Podrobno.uz.

Из-за неприбытия самолета изменен и график полета рейса SM772 Ташкент - Шарм-эш-Шейх – его вылет перенесен на 20:30 местного времени, а прилетит на курорт он уже завтра в 01:55 по ташкентскому времени.

Пассажиры, вылетающие из международного аэропорта "Ташкент", уже предупреждены о задержке рейса, им предложили отправиться домой или дождаться рейса в терминале воздушной гавани.