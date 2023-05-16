Туры в Грузию с перелетом появятся через две недели

На этой неделе между Россией и Грузией начнут выполняться прямые рейсы. В течение двух недель туроператоры подготовят для россиян туры на грузинские курорты с перелетом.
Первый рейс Москва-Тбилиси назначен на 19 мая, его выполнит компания «Азимут». Грузинский перевозчик Georgian Airways начнет полеты 20 мая. Перевозчик будет выполнять семь рейсов в неделю между столицами двух стран.
Также ожидают решения по заявкам на полеты в города Грузии еще несколько российских авиакомпаний. Туристические компании готовы предложить россиянам пакетные путевки, программы внутри Грузии уже сформированы и доступны. Туры, включающие перелет станут доступны как только будет сформировано расписание полетов. Туры будут включать билеты на рейсы из свободной продажи, пока речи о специальных чартерах не идет.
Билет в одну сторону из Москвы в Тбилиси в мае обойдется примерно в 20 тыс рублей.