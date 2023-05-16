Туры в Грузию с перелетом появятся через две недели

Опубликовано: 13:51, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

До конца мая россиянам могут предложить пакетные туры с перелетом в Грузию. Туроператоры считают, что около двух недель нужно на формирование нового предложения.

На этой неделе между Россией и Грузией начнут выполняться прямые рейсы. В течение двух недель туроператоры подготовят для россиян туры на грузинские курорты с перелетом.

Первый рейс Москва-Тбилиси назначен на 19 мая, его выполнит компания «Азимут». Грузинский перевозчик Georgian Airways начнет полеты 20 мая. Перевозчик будет выполнять семь рейсов в неделю между столицами двух стран.

Также ожидают решения по заявкам на полеты в города Грузии еще несколько российских авиакомпаний. Туристические компании готовы предложить россиянам пакетные путевки, программы внутри Грузии уже сформированы и доступны. Туры, включающие перелет станут доступны как только будет сформировано расписание полетов. Туры будут включать билеты на рейсы из свободной продажи, пока речи о специальных чартерах не идет.

Билет в одну сторону из Москвы в Тбилиси в мае обойдется примерно в 20 тыс рублей.