Узбекистанец спас женщину с ребенком при пожаре в Сочи

Двое мужчин пришли на выручку женщине с ребенком, которые прятались от пожара на крыше дома в Сочи. Одним из спасителей стал водитель из Узбекистана Шерзод Намозов.

В жилом доме в Сочи разразился сильный пожар. В огненном плену оказались женщина с ребенком. Беде не миновать, если бы двое мужчин не пришли на помощь и не спасли погорельцев.

Сильнейшее пламя быстро распространилось по мансарде дома на Альпийской улице. Выход оказался заблокирован, спастись можно было только через крышу.

Услышав женские крики о помощи, двое мужчин моментально сориентировались и начали действовать. Расположившись этажом ниже, они сначала сняли ребенка, а затем с помощью лестницы вызволили из опасности женщину, которая благополучно эвакуировалась через спасительное окно.

Одним из героев истории стал узбекистанец Шерзод Намозов. В Сочи он работает водителем. Как отметил Шерзод, он просто исполнил свой человеческий долг.

"Когда видишь человека, нуждающегося в помощи, естественно поспешить на выручку. Я просто исполнил свой человеческий долг"

– Шерзод Намозов