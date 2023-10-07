Узбекистанцам открылся безвизовый Катар

Граждане Узбекистана получили возможность посещать Катар без визы. Теперь для пересечения границы потребуются только паспорт и обратный билет.
Катар ответно вводит безвизовый режим для Узбекистана.
Из сообщения катарского Управления по туризму следует, что без визы пребывать на территории ближневосточного государства граждане РУз смогут в течение максимум 30 дней.
Для въезда необходимо иметь действующий по крайней мере шесть месяцев заграничный паспорт. Понадобится и обратный билет.
Ранее Узбекистан стал безвизовым направлением для граждан Катара, соответствующее постановление было подписано в июне этого года.