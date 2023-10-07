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Узбекистанцам открылся безвизовый Катар

Узбекистанцам открылся безвизовый Катар
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Граждане Узбекистана получили возможность посещать Катар без визы. Теперь для пересечения границы потребуются только паспорт и обратный билет.

Катар ответно вводит безвизовый режим для Узбекистана.

Из сообщения катарского Управления по туризму следует, что без визы пребывать на территории ближневосточного государства граждане РУз смогут в течение максимум 30 дней.

Для въезда необходимо иметь действующий по крайней мере шесть месяцев заграничный паспорт. Понадобится и обратный билет.

Ранее Узбекистан стал безвизовым направлением для граждан Катара, соответствующее постановление было подписано в июне этого года.

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