Узбекистан запускает 100-метровый ветряк

В последних числах декабря под Навои будет запущен первый ветряк, высотой 100 метров. В будущем ВЭС будет включать 111 таких ветряков.

До конца года в Узбекистане начнет работать первый крупный ветряк.

Испытания первых ветряных турбин стартовали в Навоийской области, где будет запущена новая ветроэлектростанция, информирует министерство энергетики Узбекистана.

Всего станция будет состоять из 111 ветряков, каждый высотой 97 м. В год планируется производить 1,8 млрд кВт.ч, мощность каждого ветряка - 4,5 МВт.

Строящаяся ветроэлектростанция - совместный проект Узбекистана и ОАЭ, он оценивается в $600 млн.