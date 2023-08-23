Узбекистан увеличит втрое крупнейшее ПХГ "Газли"

Опубликовано: 8:39, 23 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Узбекистан взялся за расширение главного газового хранилища под Бухарой. В 2025 году оно уже вырастет в два раза. С реализацией проекта помогает российская компания.

Подземное газовое хранилище "Газли" в Узбекистане менее чем через два года увеличится в два раза.

ПХГ "Газли" расположено в Бухарской области, это крупнейшее в республике газовое хранилище.

"На первом этапе, период реализации которого с 2020 по 2025 годы, хранилище будет расширено с существующих 3 миллиардов до 6 миллиардов кубометров природного газа"

– главный инженер Gazli Gas Storage Мухаммад Саидазимов

Узбекско-российская компания Gazli - проект АО "Узтрансгаз" и АО "Форус".

Отметим, что 6 млрд куб м - не конечная емкость ПХГ, на втором этапе реализации проекта ее планируется нарастить до 10 млрд. Этому поможет доразведка и доразработка месторождения. Оценочная стоимость масштабного проекта - $850 млн, около трети этой суммы составят иностранные инвестиции, рассказал специалист в беседе с телеканалом "Узбекистан 24".