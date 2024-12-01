Узбекистан резко сократил поставки ковров из Турции

По данным за 2024 год, поставки турецких ковров в Узбекистан снизились на 7,5%. При этом в ноябре поставки упали на треть по сравнению с прошлым годом.

В Узбекистане становится меньше турецких ковров: экспорт в январе-ноябре этого года упал на 7,5%, пишет TurkicWorld.

В министерстве торговли Турции уточнили, что за 11 месяцев Узбекистан пробрел ковров на $5,7 млн, что ниже прошлогодних показателей. Резко упали закупки в ноябре.

"В ноябре этого года Турция экспортировала в Узбекистан ковровые изделия на сумму $714 тыс, что на 32,9 процента меньше, чем в ноябре прошлого года"

– ведомство

При этом в целом турецкие ковры стали пользоваться в мире большим спросом - в 2024 году поставки в другие страны выросли на 5%, до $2,620 млрд. Ноябрьский экспорт сократился незначительно, несмотря на ситуацию с Узбекистаном - лишь на 2,6%.