Узбекистан потрясло на 4,2

В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 4,2. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Центр сейсмопрогностического мониторинга министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана сообщил о землетрясении на территории республики.
По данным ведомства, подземные толчки зафиксированы в 15:55 по местному времени (13:55 мск). Их магнитуда составила 4,2.
Отмечается, что эпицентр активности находился в 532 км к юго-западу от Ташкента в Бухарской области.
Стоит добавить, что информации о разрушениях и пострадавших нет.