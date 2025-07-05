Вестник Кавказа

Узбекистан потрясло на 4,2

Трещина на доме
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 4,2. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Центр сейсмопрогностического мониторинга министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана сообщил о землетрясении на территории республики.

По данным ведомства, подземные толчки зафиксированы в 15:55 по местному времени (13:55 мск). Их магнитуда составила 4,2.

Отмечается, что эпицентр активности находился в 532 км к юго-западу от Ташкента в Бухарской области.

Стоит добавить, что информации о разрушениях и пострадавших нет.

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