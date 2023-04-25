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Узбекистан определился с новым главой МИД

Узбекистан определился с новым главой МИД
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Новым руководителем внешнеполитического ведомства Узбекистана назначен Бахтиер Саидов, указ подписал лидер страны Шавкат Мирзиеев.

Бахтиер Саидов утвержден в должности министра иностранных дел Узбекистана, узбекский лидер Шавкат Мирзиеев подписал об этом указ.

О назначении Саидова в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Мирзиеева Шерзод Аббасов. До этого его кандидатуру одобрили в Олий Мажлисе государства.

Саидов ранее являлся исполняющим обязанности главы МИД Узбекистана с прошлогоднего декабря. До этого он руководил министерством народного образования страны и был послом в Пекине.

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