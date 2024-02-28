Узбекистан обеспечит себя хранилищами электроэнергии

Власти Узбекистана объявили о новом проекте, который обеспечит электроэнергией основные промышленные объекты страны на случай возможных аварий линий электропередач – обойдется новинка без малого в миллиард долларов.

В Узбекистане построят восемь гигантских аккумуляторов - систем накопления электрической энергии, которые обойдутся в $958 млн и в случае форс-мажорных обстоятельств обеспечат энергией важные предприятия и население – постановления о их строительстве подписал президент страны Шавкат Мирзиеев.

Две такие системы появятся в Андижанской области – они будут выдавать мощность 250 МВт (500 МВт/час), две – в Наманганской области, их мощность составит 200 МВт (400 МВт/час), одна заработает в Ферганской области и будет выдавать мощность 150 МВт (300 МВт/час), и три такие системы будут обеспечивать энергией Ташкентскую область – каждая из них будет способна выдать по 100 МВт (200 МВт/час).

Строить накопители электроэнергии будет китайская компания China Gezhouda Group Overseas Investment Co, ее специалисты берут на себя проектирование, финансирование, строительство и эксплуатацию всех восьми "аккумуляторов". Компания будет привлекать в проект иностранные инвестиции и отвечать за возможные риски.

Проект поражает своим размахом – идея создания резервных хранилищ электроэнергии в целом не нова, но до этого такие системы строились лишь для поддержания на какое-то время автономной работы серверных станций, а не предприятий и городов.