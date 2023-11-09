Узбекистан намерен сотрудничать с Сочи в сфере туризма

Туристические агентства Узбекистана будут сотрудничать с Сочи. Более 40 туркомпаний заключили с властями города меморандум о совместной деятельности.

Власти Сочи подписали договор о сотрудничестве с туристическими агентствами Узбекистана, по которому обе стороны планируют развивать взаимовыгодные связи. Об этом сообщили в пресс-службе города-курорта. Отмечается, что представители администрации Сочи принимали участие в туристической ярмарке в Ташкенте, где и был подписан меморандум о сотрудничестве.

"Благодаря работе стенда города Сочи на выставке международной туристической ярмарки установлено взаимовыгодное сотрудничество с более чем 40 крупными туристическими агентствами Республики Узбекистан"

– пресс-служба администрации Сочи

По данным сочинских властей были заключены контракты с двумя областями Узбекистана – Джизакской и Бухарской.

Как отмечает градоначальник Сочи Алексей Копайгородский, благодаря подобным туристическим ярмаркам городу удается достичь высокого туристического потока.

"Крупные туристические ярмарки дают нам возможность максимально широко представить Сочи массовому туристу. Сочи — это уже бренд, но свой потенциал нужно постоянно подтверждать. <…> Высокий турпоток — это залог успешного социально-экономического развития города"

- Алексей Копайгородский