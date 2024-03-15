Узбекистан и Турция расширят сотрудничество в сфере медицины

Турция и Узбекистан будут расширять сотрудничество в области медицины и здравоохранения. Об этом говорилось в ходе посещения Турции делегации от Минздрава Узбекистана.

Делегация из Узбекистана посетила Турцию здесь состоялись встречи с главами медицинских компаний. Стороны обсудили расширение сферы сотрудничества в области медицины.

«На встречах обсуждались инвестиционные проекты, государственно-частные партнерства и грантовые программы, направленные на создание новых медицинских учреждений в Узбекистане, улучшение материально-технической базы, развитие скорой медицинской помощи и фармацевтической промышленности»

– Минздрав Турции

Также стороны условились о создании медцентров в Ташкентской и Бухарской области.

Отметим, что сотрудничество между Узбекистаном и Турцией в сфере медицины является важным шагом в развитии здравоохранения обеих стран. Узбекистан и Турция активно развивают медицинскую отрасль, внедряют новые технологии и методы лечения, что способствует улучшению качества медицинских услуг для населения.

В Узбекистане и Турции наблюдается постоянный рост медицинского туризма благодаря высокому уровню медицинских услуг и квалификации специалистов. Узбекистан славится своими традиционными методами лечения, а Турция - современными клиниками и передовыми технологиями.

Сотрудничество двух стран в области медицины открывает новые перспективы для обмена опытом, проведения совместных исследований и развития медицинской науки. Взаимный обмен специалистами позволит улучшить качество обучения и повысить уровень медицинской помощи в обеих странах.