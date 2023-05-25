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Uzbekistan Airways начали совершать полеты в Батуми

Uzbekistan Airways начали совершать полеты в Батуми
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Самолеты авиакомпании Uzbekustan Airways начали летать из Ташкента в Батуми. Рейсы будут выполняться два раза в неделю.

Узбекская авиакомпания Uzbekistan Airways приступила к выполнению рейсов ТашкентБатуми. Об этом пишут местные СМИ.

Все лето самолеты авиаперевозчика будут летать из Ташкента в Батуми и обратно. Рейсы будут выполняться еженедельно по средам и субботам.

В настоящее время Uzbekistan Airways выполняют регулярные рейсы между столицами Узбекистана и Грузии. Рейсы в Тбилиси доступны для жителей Ташкента три раза в неделю.

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