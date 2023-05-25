Uzbekistan Airways начали совершать полеты в Батуми

Самолеты авиакомпании Uzbekustan Airways начали летать из Ташкента в Батуми. Рейсы будут выполняться два раза в неделю.
Узбекская авиакомпания Uzbekistan Airways приступила к выполнению рейсов Ташкент – Батуми. Об этом пишут местные СМИ.
Все лето самолеты авиаперевозчика будут летать из Ташкента в Батуми и обратно. Рейсы будут выполняться еженедельно по средам и субботам.
В настоящее время Uzbekistan Airways выполняют регулярные рейсы между столицами Узбекистана и Грузии. Рейсы в Тбилиси доступны для жителей Ташкента три раза в неделю.