Вестник Кавказа

Утро в иранском Разави Хорасане началось с землетрясения

Утро в иранском Разави Хорасане началось с землетрясения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня ранним утром в Иране произошло довольно сильное землетрясение, есть пострадавшие в этой и соседних провинциях страны.

Сегодня в 05:10 по местному времени в районе Роштхар провинции Разави Хорасан на северо-востоке Ирана произошло довольно сильное землетрясение, в хлде которого пострадали люди, сообщил местным СМИ, генеральный директор Управления по чрезвычайным ситуациям провинции Разави Хорасан Масуд Явери.

Магнитуда подземных толчков не указывается, известно лишь, что эпицентр землетрясения, зафиксированного в окрестностях города Разави Хорасан, находился в 12 км от города Роштхар, а его очаг залегал на глубине 10 км, также землетрясение весьма ощутимо потрясло Мешхед и другие населенные пункты региона, сообщили в Национальном сейсмологическом центре Института геофизики Тегеранского университета, передает Trend.

В общей сложности от землетрясения в провинции пострадали 19 человек, все они доставлены в медицинский центр, отметил Явери.

Также есть пострадавшие еще в четырех районах провинции, так что их число не окончательное и может вырасти, добавил Масуд Явери.

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